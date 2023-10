Marktrat Neuburg genehmigt Anschaffung von iPads für Grundschüler

Nur die Dritt- und Viertklässler sollen zunächst ausgestattet werden. Welche hohen Kosten das verursacht und wie die Geräte verwendet werden sollen.

Neuburgs Markträte drückten beim Kauf von 90 iPads für die Grundschule auf die Bremse. Im ersten Schritt sollen die Schüler der dritten und vierten Klasse ausgestattet werden. Die Ausstattung für die Kinder der ersten beiden Klassen fiel knapp bei Stimmengleichheit (8:8) durch.

Wird mit iPads in der ersten Klasse die Sucht am Gerät gefördert?

Mit Schulleiterin Inge Geprägs, deren Stellvertreterin Dagmar Pfitzmayr und Lehrerin Katja Brenner standen drei Vertreterinnen der Christoph-Rodt-Grundschule den Markträten Rede und Antwort. Pfitzmayr betonte, dass der Kauf der iPads kein Sonderwunsch der Lehrer sei. Das Arbeiten mit iPads sei klar im Lehrplan der Grundschulen verankert. Neben dem allgemeinen Schulunterricht sei es ein wichtiges Lernziel, Kinder zu sensibilisieren, diese Medien kritisch zu nutzen. Johannes Huber bezweifelte die Notwendigkeit einer solchen IT-Ausstattung. So könnten Kinder in der ersten Klasse ohnehin noch nicht lesen, die Vorlesefunktion verleite zum niemals Lesen lernen und das heimliche „Spielen“ mit den Geräten sei vorprogrammiert. Huber meinte, dass Grundfertigkeiten wie Lesen, Schreiben oder Rechnen noch außerhalb von IT-Anwendungen erlernt werden müssten. Ähnlich sah es Bernhard Sonner: „Natürlich dürfen wir uns der Technik nicht verschließen, muss es aber schon in den ersten beiden Jahrgangsstufen sein“. Er befürchtete, dass damit schon früh die Sucht der Kinder am Gerät gefördert werde.

Pfitzmayr betonte ausdrücklich, dass die Überwachung gewährleistet und eine Mehrfachnutzung möglich sei. „Nicht nur zum Lernen, der Einsatz ist zum Beispiel in der Kunsterziehung, beim Fotografieren oder für Tonaufnahmen vorgesehen“. Zudem stehe die Lehrerschaft mehrheitlich hinter einer IT-Nutzung. Frustiert zeigten sich die Markträte, dass der Staat wieder einmal im Lehrplan was verankert habe und die finanzielle Last jetzt bei den Kommunen liege. Eine Förderung für die Anschaffung gebe es aktuell nicht. Bürgermeister Markus Dopfer unterstrich trotz aller Bedenken die Notwendigkeit des Kaufes der iPads für alle Schüler. „Wir wollen bei der IT-Ausstattung kein gallisches Dorf sein“. Es gebe bereits viele Gemeinden im Landkreis, die sich für eine Vollausstattung der Grundschulkinder entschieden hätten.

Die Anschaffung der iPads für die 90 Grundschulkinder liege in etwa bei 40.000 Euro. Sollte sich die Marktgemeinde für das Leasen der Geräte entscheiden, so fielen in fünf Jahren für 90 Geräte rund 37.800 Euro an. Der Vorteil beim Kauf sei, dass die Geräte dann länger verwendet werden könnten. Den „gordischen Knoten“ brach schließlich Bernhard Sonner. Dessen Vorschlag, die Abstimmung in erster und zweiter Klasse sowie dritter und vierter Klasse zu trennen, wurde angenommen. Gegen die Stimme von Johannes Huber wurde letztendlich der Kauf für die beiden älteren Jahrgangsstufen zugestimmt. Die jüngeren Kinder müssen noch warten. Bürgermeister Markus Dopfer war sich sicher, dass man hier bald „nachziehen“ werde. Auf Wunsch des Zweckverbandes digitale Schulen Landkreis Günzburg werden es Apple-Geräte sein.

