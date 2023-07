Neuburg a. d. Kammel

Mit einem neuen Festwirt plant man das nächste Marktfest in Neuburg

Marktfest Neuburg Neuburgs Marktfestwirt Günther Losert (links) übergibt altersbedingt sein Amt an Thomas Laupheimer.

Plus 2024 wir es auf Schloss Neuburg ein neues Fest geben. Warum da Mittelalterfans auf ihre Kosten kommen werden.

Von Dieter Jehle

Der Zulauf ist ungebremst. Das 30. Marktfest in Neuburg war am Wochenende wieder ein Anziehungspunkt viele Besucher aus der Region. Eine Feuershow brachte einen besonderen Glanz in dieses Jubiläumsmarktfest. Bürgermeister Markus Dopfer dankte den Vereinen, die nun über viele Jahre mit großem Engagement den Markt einmal jährlich zu einem besonderen Höhepunkt werden lassen. Doch es gab auch Abschiedsworte.

Abschied nahm bei diesem Jubiläumsfest Marktfestwirt Günther Losert. Seit Jahrzehnten ist der gelernte Brauer in seinem Heimatort fachkundiger Ansprechpartner in Getränkeangelegenheiten für die örtlichen Vereine. Mit Losert tritt altersbedingt der letzte verbliebene Akteur aus der „Gründerzeit“ des Marktfestes ab. Und wie es sich gehört, stellte er bereits seinen Nachfolger vor. Die Funktion übernimmt künftig Thomas Laupheimer vom Laupheimer Getränke-Service aus Egg an der Günz.

