Neuburg a. d. Kammel

vor 20 Min.

Neuburgs Pfarrer hat eine Messe für den Heiligen Ulrich komponiert

Plus Bischof Bertram kommt erstmals in den Markt Neuburg. Dabei bekommt er gleich ein einzigartiges musikalisches Werk zu hören am 2. Weihnachtsfeiertag.

Von Dieter Jehle Artikel anhören Shape

Die Neuburger Kirchengemeinde steht vor einem besonderen Ereignis. Am zweiten Weihnachtsfeiertag (Stephanstag), 26. Dezember 2023 um 10 Uhr, kommt es in der Pfarrkirche „ Mariä Himmelfahrt“ zur Uraufführung einer von Pfarrer Michael Kinzl komponierten Messe. „Sie ist dem Heiligen Ulrich, Bischof von Augsburg, gewidmet“, verrät der promovierte Geistliche. Den Gottesdienst wird Bischof Bertram Meier aus Augsburg zelebrieren, der zudem erstmals zu Gast im Kammelmarkt sein wird.

Bischof Bertram hatte einen Kompositionswettbewerb ausgeschrieben

Manchmal ist es ein Glücksfall, wenn sich Wege kreuzen. In Neuburg trifft ein musikalischer Priester mit „Ader“ für Komposition auf einen leidenschaftlichen und erfahrenen Chorleiter: Pfarrer Michael Kinzl und Wolfgang Härtl leben für die Kirchenmusik. So waren die Wege für den Ortsgeistlichen nicht weit, um bei dem ehrenamtlichen Kirchenmusiker für sein Projekt optimale Unterstützung zu finden. Ein von Bischof Bertram Meier ausgelobter Wettbewerb brachte Kinzl auf die „Kompositionsspur“. So kam er auf die Idee, dem Heiligen Bischof Ulrich eine Messkomposition zu widmen. „Wir befinden uns gerade in dessen Jubiläumsjahr“, so Kinzl. Er schildert dabei von gewissen Verbindungen zu diesem Heiligen. „Meine Großmutter stammte aus einem der Orte, die als möglicher Geburtsort gehandelt werden“, so der Priester. Und sein Heimatort Kissing befinde sich in jener Gegend auf dem Lechfeld, wo vermutlich die Ungarnschlacht stattfand, an der der Heilige zur Verteidigung der Stadt Augsburg maßgeblichen Anteil hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen