Neuburg a. d. Kammel

06:30 Uhr

Vier-Tage-Woche kam bei Ortmeier in Langenhaslach nicht so gut an

Anton Burghard (Mitte) übergibt seine Unternehmensanteile von 50 Prozent an der Firma Ortmeier in Langenhaslach je zur Hälfte an seine Kinder Ramona und Michael. Er selbst geht in den Ruhestand.

Plus Im September hatte das Unternehmen Ortmeier probeweise die Vier-Tage-Woche eingeführt, jetzt gibt es ein neues Konzept. Firmenchef Anton Burghard geht in den Ruhestand.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Einen Wechsel in der Geschäftsführung gibt es bei der Firma Ortmeier im Neuburger Ortsteil Langenhaslach. Anton Burghard, der bisher mit seiner Frau Doris die Geschäftsführung bildete, zieht sich in den Ruhestand zurück und übergibt seine Firmenanteile an seine beiden Kinder Ramona und Michael.

Der Senior hatte bereits in der Vergangenheit die Kinder, die beide in der Firma arbeiteten, in Entscheidungsprozesse einbezogen. Die 31-jährige Ramona ist Betriebswirtin und seit elf Jahren dabei, ihr Bruder Michael, 34, ist Industriemeister Mechatronik und kam 2009 in die Firma. So wundert es nicht, dass die beiden Neu-Geschäftsführer der Firma, die auf Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau und Automatisierungstechnik spezialisiert ist, kaum einen Unterschied merken zum vorherigen Arbeiten. Bei den jüngsten Auftragsverhandlungen habe sich der Vater aber auffallend zurückgehalten, sagt Sohn Michael anerkennend. Die verliefen so gut, dass die Firma mit dem Großauftrag aus der Region bis zum Januar gut ausgelastet ist. "Ich bin stolz, dass ich Kinder habe, die Unternehmensnachfolger werden und Verantwortung übernehmen wollen, das ist nicht überall der Fall", sagt der 64-jährige Vater. Seine Frau Doris hält weiterhin 50 Prozent der Unternehmensanteile.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen