Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Am Sonntagabend kontrollierte die Polizei in Neuburg/Kammel in der Höselhurster Straße einen 36-jährigen Pkw-Fahrer. Dabei rochen die Beamten gleich eine Alkoholfahne bei dem Mann. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab schließlich einen ordnungswidrigen Wert, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde, so die Polizei. Die Weiterfahrt des Autofahrers wurde unterbunden. Der Mann muss nun mit einem ein Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. (AZ)

