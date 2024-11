Spurstange eines landwirtschaftlichen Anhängers bricht in Wattenweiler

Von einem ungewöhnlichen Unfall im Neuburger Ortsteil Wattenweiler berichtet die Polizei. Demnach war am frühen Montagnachmittag ein 21-jähriger Führer eines landwirtschaftlichen Gespannes auf der Dorfstraße in Richtung Norden. Dabei sollte der angehängte, fabrikneue, Anhänger zu seinem neuen Standort überführt werden. Allerdings brach auf dem Weg unvermittelt, vermutlich aufgrund eines technischen Mangels, die rechte Spurstange der Hinterachse, sodass sich das rechte Hinterrad des Anhängers löste, über den Gehweg rollte und gegen das Hauseck eines dortigen Wohnhauses stieß. Verletzt wurde dabei niemand. Am Haus entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro, am Anhänger in Höhe von etwa 8000 Euro. Der Anhänger konnte vor Ort abgestellt und abgeschleppt werden. Im Einsatz war auch die Feuerwehr Wattenweiler. (AZ)

