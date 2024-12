Unbekannte zahlen online mit Daten eines Neuburgers

Mitte Dezember erhielt ein 27-jähriger Geschädigter von einem Online-Zahlungsdienstleister Benachrichtigungen über zwei Überweisungen, welche der Geschädigte jedoch selbst nicht getätigt hatte. Die Zahlungen gingen nach Angaben der Polizei an eine Autoteile-Firma sowie an eine Hotelbuchungs-Homepage. Dem Geschädigten entstand ein Vermögensschaden von etwa 2400 Euro. Die Ermittlungen zu den unberechtigten Abbuchungen dauern laut Polizei noch an. (AZ)

