Unbekannter wirft Fernmeldekasten um

Eine Sachbeschädigung aus dem Gebiet des Marktes Neuburg meldet die Polizei. So wurde am Sonntag der Polizeiinspektion Krumbach gegen 12.15 Uhr mitgeteilt, dass ein Fernmeldekasten am Radweg zwischen Neuburg und Langenhaslach von einem unbekannten Täter aus der Verankerung gerissen und umgeworfen worden sei. Der zuständige Betreiber wurde darüber in Kenntnis gesetzt. Ob Nutzer beeinträchtigt waren, ist nicht der Polizei nicht bekannt. Der Schaden wird aktuell mit etwa 250 Euro angegeben. Zeugen, die Hinweise zu dieser Straftat geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-111, melden. (AZ)

