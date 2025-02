Wer warf einen Stein auf Auto in Neuburg?

Eine 35-Jährige stellte am Mittwoch ihr Auto zwischen 8 Uhr und 10.50 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz am Kindergarten in der Kesselstraße in Neuburg an der Kammel ab. Als sie zurückkehrte, entdeckte sie nach Angaben der Polizei mittig unten an der Windschutzscheibe einen Steinschlag. Sie vermutet, dass ein unbekannter Täter mit einem der relativ großen Steine auf dem Parkplatz gegen die Scheibe geworfen hat. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)

