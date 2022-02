Autofahrer fährt in Neuburg gegen einen Anhänger

Ein 24-Jähriger baut am Mittwochnachmittag einen Unfall, weil er von der Sonne geblendet wird.

Am Mittwochnachmittag ist ein 24-jähriger Autofahrer in der Westernachstraße in Neuburg. gegen einen Anhänger gefahren der am Straßenrand geparkt war. Gegen 16.40 Uhr war der Mann auf der Westernachstraße in Richtung Westen unterwegs.

Wegen der tiefstehenden Sonne erkannte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Anhänger zu spät und fuhr dagegen. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizeiinspektion Krumbach ein Sachschaden von ungefähr 1500 Euro. (AZ)