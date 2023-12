Neuburg an der Kammel

06:30 Uhr

Bratapfel, Kokosplätzchen und Tannenzapfen bereiten auf Weihnachten vor

Plus Christina Pfeuffer aus Neuburg an der Kammel ist wieder mit tollen Rezepten im Zuckerguss vertreten. Schnell noch etwas Gutes backen vor Weihnachten.

Von Elisabeth Schmid Artikel anhören Shape

Weihnachtszeit ist Plätzchenzeit, dieses Thema ist in dieser Ausgabe der Zeitschrift Zuckerguss die Nummer eins. Natürlich ist Christina Pfeuffer wieder mit dabei. Mit ihren vielen unterschiedlichen Plätzchenrezepten begeisterte die Neuburgerin die Jury der Zeitschrift. Schon über zwölfmal machte sie mit ihren Rezepten im Zuckerguss mit. Sie liebt die Zeitschrift und bäckt auch selbst einige Sachen von anderen Bäckerinnen nach. Christina Pfeuffer hat aber noch andere Quellen für ihre Rezepte, „die verrate ich nicht, die sind mein Geheimnis“, sagt sie und schmunzelt spitzbübisch.

In ihrem großen Garten hat sie fast alles, was sie zum Kochen und Backen braucht. Viel ist eingefroren und kommt jetzt zur Winterzeit zum Einsatz. Die gebürtige Krumbacherin Christina Pfeuffer hat selber nach Weihnachten Geburtstag und wird heuer 59 Jahre alt. Seit vergangenem Sommer hat sich ihr Lebensgefährte acht Hybridhühner angeschafft. Diese legen viele Eier und werden später geschlachtet. Bei Christina Pfeuffer haben sie ein gutes Leben vor sich, außerdem hat sie täglich frische Eier, prima zum Backen. „Mein Lebensgefährte liebt seine Hühner, er geht ganz in der Arbeit mit ihnen auf“, erzählt sie begeistert. Neben der Weihnachtsbäckerei hat Christina Pfeuffer auch jetzt im Garten zu tun, „es ist Erntezeit für den Rosenkohl, den Lauch und den Feldsalat“, berichtet sie. Auch Handarbeiten machen Christina Pfeuffer viel Spaß. Sie häkelt und stickt, meistens Geschenke für ihre Lieben. Außerdem arbeitet sie noch in der ambulanten Altenpflege. Langweilig wird es der Neuburgerin nicht, und sie liebt ihr Leben in Neuburg mit Familie und Garten. Selber isst sie am liebsten jeden Kuchen mit Quark oder auch Obstkuchen.

