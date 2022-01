Ein Mann aus Neuburg fällt auf Internetbetrüger rein

Ein 37-Jähriger aus Neuburg bestellt eine Oberfräse und bezahlt, doch sie kommt nicht bei ihm an. Ein Fakeshop-Betreiber hat ihn getäuscht.

Ein Mann aus Neuburg hat versehentlich bei einem Fakeshop eingekauft und dadurch 309 Euro verloren. Das vermeldet die Polizeiinspektion Krumbach. Der 37-Jährige suchte sich eine Oberfräse in einem vermeintlichen Internetshop aus und bezahlte sie auch. Als sie nicht geliefert wurde, stellte er Nachforschungen an.

Neuburger kauft bei Fake-Shop eine Oberfräse, die nie ankommt

Dabei fand er heraus, dass es sich um einen sogenannten Fakeshop handelte. Dabei geben sich Betrüger als Online-Händler aus und bieten Ware an. Nachdem der Käufer in Vorleistung tritt, verschwinden sie in der Regel aus dem Internet. (AZ)