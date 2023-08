Gaumen Gaudi: Fruchtige Leckereien, nicht nur für heiße Sommertage

Die Neuburgerin Christina Pfeuffer beteiligt sich ebenfalls an der Gaumen-Gaudi-Aktion. Unserer Redaktion stellt sie zwei ihrer Lieblingsrezepte vor.

Das neue Heft Gaumen Gaudi der Augsburger Allgemeinen weckte das Interesse vieler Leserinnen, um mit ihren Rezepten zu glänzen. Christina Pfeuffer aus Neuburg ist bereits eine treue Bäckerin im Zuckerguss. Natürlich ist sie auch mit zwei besonderen Rezepten in der Zeitschrift Gaumen Gaudi vertreten. Christina Pfeuffer kocht und backt aus vollem Herzen. Dabei müssen es nicht immer die komplizierten Rezepte sein, die sie interessieren. Im Gegenteil.

Regionale Zutaten und Früchte aus dem eigenen Garten

Sie holt sich oft Anregungen aus dem Zuckerguss oder anderen Rezeptheften. „Wenn ich Rezepte finde, die ich nachkochen kann, ohne diverse exotische Zutaten zu brauchen, einfache Dinge, die ich zu Hause habe, die locken mich zum Nachbacken oder -kochen,“ sagt sie lächelnd. Viele Früchte und Beeren hat sie in ihrem Garten. Auch bei ihrem Dessertrezept Kokosmilchreisbällchen auf Himbeerspiegel setzt sie auf frische Früchte aus ihrem Garten. Die Neuburgerin verzichtet fast ganz auf Zucker, das ist einfach gesünder, erklärte sie. Der Fruchtspiegel sorgt für die benötigte Süße.

Die Neuburgerin hat auch noch ein zweites Rezept eingeschickt, nämlich ein Dessert-Päckchen aus frischen Früchten. Christina Pfeuffer legt Wert darauf, alle Lebensmittel, die sie nicht aus ihrem Garten holt, aus regionalem Anbei zu kaufen. Ihr ist es wichtig, zu erklären, dass frisch zubereitete Lebensmittel am gesündesten sind und gar nicht so viel Arbeit machen, wie man meinen könnte.

So werden Christina Pfeuffers Lieblings-Desserts gemacht

Christina Pfeuffer liebt neben der Gartenarbeit auch das Handarbeiten. Fahrrad- und Inlinerfahren sind ihre größten Hobby. Außerdem verbringt sie gerne Zeit mit ihren drei Großnichten. Sie lebt mit ihrem Lebenspartner gerne in Neuburg. Sie ist 55 Jahre alt und arbeitet im mobilen Pflegedienst. Urlaub braucht sie eigentlich nicht, ihr Garten ist ihr Ein und Alles. Kürzlich hat sich ihr Lebensgefährte acht Hühner angeschafft. Sie sind Hybridhühner. Diese Art von Hühnern legt eine Zeit lang viele Eier, dann werden sie in der regel nicht mehr gebraucht. „Keine Ahnung, was mit ihnen passiert, bei uns dürfen sie so lange leben, wie es geht. Eier haben wir auch noch.“ Aber um die Hühner müsse sich ihr Lebensgefährte kümmern. "Mal sehen, wie es wird", sagt Christina Pfeuffer und lacht.

Rezept für Kokos-Milchreisbällchen auf Himbeerspiegel (Zutaten für drei Portionen): 150 Gramm Milchreis, drei Esslöffel Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, eine Vanilleschote (Mark), 600 Milliliter Milch. Für den Himbeerspiegel werden benötigt: 300 Gramm TK- Himbeeren, drei Esslöffel. Zucker, ein Esslöffel Himbeergeist. Sonstiges: 150 Gramm Kokosraspeln, 125 frische Früchte (etwa Himbeeren und Johannisbeeren) und etwas Minze.

Alle Zutaten für die Bällchen in einen Topf geben. Auf niedrigster Stufe und mit geschlossenem Deckel den Milchreis 25-30 Minuten quellen lassen. Dabei immer wieder umrühren. Der Milchreis soll die komplette Milch aufgenommen haben, schön fest und pappig sein. Milchreis vom Herd nehmen und komplett abkühlen lassen. Kokosraspeln in einer Pfanne ohne Fett leicht anrösten. Den Milchreis zu zwölf gleich großen Kugeln formen und in den Kokosflocken wälzen. Bis zum Verzehr kaltstellen.

Christina Pfeuffer aus Neuburg präsentiert ihre Dessert-Kokosmilchreisbällchen auf Himbeerspiegel. Foto: Elisabeth Schmid

Für den Himbeerspiegel die TK-Himbeeren zusammen mit dem Zucker in einem kleinen Topf aufkochen lassen. Die Himbeermasse pürieren. Für einen klaren Spiegel ohne Kerne das Himbeerpüree durch ein Sieb streichen. Die Himbeersoße zurück in den sauberen Topf geben, einmal aufkochen lassen und mit Himbeergeist abschmecken. Die Milchreisbällchen mit der heißen Himbeersoße und den frischen Früchten anrichten.

Rezept für Dessert-Päckchen (Zutaten für vier Portionen): zwei Bananen, zwei Äpfel, vier Pfirsiche, 100 Gramm Heidelbeeren, ½ Zitrone, 150 Gramm Zartbitterschokolade, 50 Gramm Erdnüsse geröstet und gesalzen, vier Kugeln Eis nach Belieben.

Bananen schälen und in Scheiben schneiden. Äpfel und Pfirsichen waschen, entkernen und würfeln. Heidelbeeren waschen und abtropfen lassen. Obst in eine Schüssel geben. Die Zitrone auspressen, den Saft über das Obst träufeln und alles vorsichtig vermengen. Jeweils ¼ des Obstes auf einen Bogen Backpapier geben. Die Schokolade in Stücke brechen. Die Erdnüsse grob hacken. Schokolade und Erdnusskerne gleichmäßig über dem Obst verteilen und einige Schokoladenstücke zwischen das Obst stecken. Die Papierseiten über dem Obst zusammenhalten und mit einem Küchengarn zu einem Päckchen verknoten. Die Grillpäckchen am Rand des Grills bei geringer Hitze circa fünf Minuten grillen. Anschließend das Dessert-Päckchen öffnen und mit Eis genießen.