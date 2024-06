Neuburg

vor 33 Min.

Auch in Neuburg hat sich der Hochwasserschutz bewährt

Um das Gelände rund um die Kindertagesstätte in Neuburg bildete sich ein See.

Plus Bürgermeister Markus Dopfer berichtet im Marktrat über drei dramatische Tage für die Marktgemeinde. Die Situation war in Neuburg und Wattenweiler "absolut extrem".

Von Dieter Jehle

Schwierig, nervenaufreibend und dramatisch. Drei Tage lang beherrschte die Hochwasserkatastrophe auch den Markt Neuburg, insbesondere die Ortsteile Neuburg und Wattenweiler. „Ohne Hochwasserschutz wäre Neuburg jämmerlich versoffen“, wählte Bürgermeister Markus Dopfer drastische Worte in der Sitzung des Marktgemeinderates. Auch in Wattenweiler seien die Folgen des Hochwassers verheerend gewesen. Die Situation in Edelstetten bezeichnete das Gemeindeoberhaupt als „angespannt“. Positiv sei hier gewesen, dass insbesondere der Durchlass der Brücke am Haselbach in der Westernachstraße geräumt wurde.

Der Rathausschef berichtete fast protokollarisch über die Hochwasserkatastrophe. Freitagabend sei er über das mögliche Ausmaß des zu erwartenden Hochwassers per Videokonferenz informiert worden. Danach informierte er umgehend die örtlichen Feuerwehrkommandanten. Es kam zu einer ersten Lagebesprechung. „Als erste Maßnahme wurden umgehend die Bürger in den betroffenen Gebieten über Lautsprecher oder persönlich gewarnt.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen