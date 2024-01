Biotopbäume: Wohnraum für Spechte, Mopsfledermäuse und andere Tierarten

Plus Sogenannte Biotopbäume haben eine Schlüsselfunktion im Waldnaturschutz. Zwei Experten erklären dies an einem Beispiel im Neuburger Gemeindewald.

Biotopbäume sind Wohnräume für Spechte, Mopsfledermäuse oder viele andere Tierarten. Wie dies in der Praxis aussieht, stellten jetzt Revierleiter Tobias Vorwieger vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach-Mindelheim, Biodiversitätsbeauftrage Judith Kronberg vom Landratsamt Günzburg und Bürgermeister Markus Dopfer an einem Beispiel im Neuburger Gemeindewald auf Edelstetter Flur östlich von Hirschfelden vor.

Tobias Vorwieger betonte, dass Biotopbäume eine Schlüsselfunktion für den Waldnaturschutz haben, da sehr viele Tier-, Pflanzen-, Fichten- und Pilzarten mindestens während eines Teils ihres Lebens auf solche Strukturen angewiesen sind. Biotopbäume seien lebende Bäume mit einer oder mehreren ökologischen wertvollen Strukturen. Diese reichen von Specht- und Faulhöhlen, Spalten, Blitzrinnen mit freiliegendem Holz, Pilzfruchtkörpern bis zu Bäumen mit Kronentotholz.