Der Markt Neuburg erbt ein 100 Jahre altes Ölgemälde

In der jüngsten Marktratssitzung berichtet Neuburgs Bürgermeister Markus Dopfer Details zur Erbschaft eines Ölgemäldes. Wie es jetzt weitergeht.

Der Markt Neuburg wurde Erbe eines alten Ölgemäldes. Es handelt sich dabei um eine über 100 Jahre alte Ortsansicht des Kammelmarktes. Wie Bürgermeister Markus Dopfer mitteilte, habe er von einem Testamentsvollstrecker aus München im Oktober eine Nachricht erhalten, dass Peter Franz Fottner aus München, gestorben im Juli 2022, dem Markt Neuburg in seinem Testament ein Ölgemälde zugedacht hat.

Das Gemälde befand sich in der Eigentumswohnung des Erblassers in Bad Reichenhall. Fottner hielt fest, dass das Ölgemälde in Neuburg im Rathaus oder an einem sonstigen geeigneten Ort aufzubewahren ist. Mittlerweile ist es in Neuburg angekommen. Es stamme ursprünglich von Josef Spitzenberger, dem Großvater müttlicherseits des Erblassers. Wie Dopfer in der jüngsten Sitzung des Marktrates mitteilte, könne er spontan die Namen Fottner wie auch Spitzenberger nicht mit Neuburg in Verbindung bringen. Er habe deshalb Kontakt mit dem Testamtensvollstrecker aufgenommen um Näheres über den Erblasser oder des ursprünglichen Eigentümers zu erfahren. (dje)