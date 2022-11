Die Junge Union will ihre Kräfte bündeln

Durch die Zusammenarbeit von mehreren Ortsverbänden sollen bei der Jungen Union Synergien entstehen.

Die Junge Union schließt sich auf Ortsverbandsebene zu einer ersten Kooperationsgemeinschaft zusammen und will neben junger Sachpolitik und Vernetzung auch die Begeisterung für die Politik erzeugen. Dabei sollen zukünftige Themen und Herausforderungen der jungen Generation, sowohl in urbanen als auch ländlichen Regionen, gesamtheitlich betrachtet werden. Als Vorreiterfunktion angedacht, will der JU-Ortsverband Neu-Ulm (Kreis Neu-Ulm), Neuburg-Kammeltal (Kreis Günzburg) und der Ortsverband Babenhausen (Kreis Unterallgäu) weitere Ortsverbände für Kooperationen motivieren, um gemeinsame Konzepte herauszuarbeiten und stärker zu werden, teilte Christoph Bader, Vorsitzender der JU Neuburg-Kammeltal mit.

Junge Union: Synergien für Ortsverbände

Welchen Vorteil soll nun diese Kooperation generieren? Vernetzen und persönlichen Austausch, Potenziale heben und Synergien nutzen sowie Sichtbarkeit erzeugen für Sachpolitik auf kommunaler und bundespolitischer Ebene, heißt es in einer Mitteilung. Durch die schlanke Struktur und die kurzen Informationswege von drei Ortsverbänden über den Bundeswahlkreis verstreut wird darin die Möglichkeit gesehen, schnell und flexibel zu agieren und gemeinsam Veranstaltungen zu organisieren.

Die erste Themenreihe mit dem Thema "Wasser" ist bereits im Oktober gestartet. Mit einer Podiumsdiskussion "Wasser auf dem Land und in der Stadt – Maßnahmen zur Sicherung einer für uns wertvollen Ressource" wird es im Dezember weitergehen. Für das Jahr 2023 ist die Themenreihe "Bau – Sind Eigenheime für die junge Generation überhaupt noch möglich?" angedacht. Sie befindet sich noch in der Vorplanung. Zur Förderung des gemeinsamen Teambuildings wird zudem eine "Tour durchs Ländle" anvisiert. (AZ)