Neuburg

vor 17 Min.

Die Wirtschaft Zur Traube in Höselhurst ist seit 107 Jahren in Familienhand

Plus Nach dem Gottesdienst zum Stammtisch: Das ist Vergangenheit. Gastwirtin Hildegard Mayer aus Höselhurst berichtet über Veränderungen in der Dorfwirtschaft.

Von Dieter Jehle

In Höselhurst gibt es sie noch: Wirtshaus und Kirche. Über Jahrzehnte hinweg waren kirchliche und weltliche Institution Mittelpunkt des dörflichen Lebens. Nach dem Gottesdienst ging es zum Stammtisch. „Da hat sich einiges geändert“, lacht Hildegard Mayer. Trotz allem, sie hält eine über 100 Jahre währende Wirthaustradition in Höselhurst aufrecht. Die ehemalige Religionslehrerin ist mit Leib und Seele Gastwirtin. So ist die Dorfwirtschaft Zur Traube heute noch Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens und eine Einkehr wert. In den kommenden Wochen wollen wir in loser Abfolge traditionsreiche Gasthäuser wie die Traube in Höselhurst vorstellen, also Gasthäuser, die oft schon seit Generationen in Familienhand sind.

Vom Berufsalltag abschalten, sich informieren, unterhalten und austauschen. Hildegard Mayer hat die Zeit erlebt, als die Wirtstube für viele noch das zweite Wohnzimmer war. Sie ist in dem Anwesen, in dem sie heute selbst eine abwechslungsreiche Küche und ein kühles Bier anbietet, geboren und aufgewachsen. Sie wohnte mit ihren Eltern und ihrem Bruder im ersten Stock. Das Familienleben fand aber weitgehend in der Wirtsstube statt. Der Nikolaus kam nicht in die Wohnung, sondern immer in die Gaststätte. Die Wirtin habe das Aufwachsen in einem Gasthaus nie belastend empfunden. Sie war nichts anderes gewohnt.

