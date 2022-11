Schwerer Unfall: Auto überschlägt sich, ein junger Mann wird verletzt

Ein Auto hat sich am Freitagabend auf der Straße zwischen Neuburg an der Kammel und Edelstetten überschlagen. Ein 19-Jähriger wurde schwer verletzt.

Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagabend gegen 18.30 Uhr auf der Straße zwischen Neuburg an der Kammel und Edelstetten ereignet. Ein Auto überschlug sich, ein 19-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt. Dies teilte die Polizei mit.

Ein 20-Jähriger war mit seinem Auto von Neuburg an der Kammel in Richtung Edelstetten unterwegs. Der 19-Jährige saß auf dem Beifahrersitz. Auf der nassen Fahrbahn geriet das Fahrzeug nach links von der Straße ab und prallte dort gegen einen Baumstumpf. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Pkw und kam auf dem Dach in einem Graben zum Stillstand, heißt es im Polizeibericht.

Feuerwehrleute holten die beiden Männer aus dem Fahrzeug. Der 20-Jährige blieb unverletzt, der Beifahrer wurde schwer verletzt. Beide Insassen wurden in Krankenhäuser gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Gegen den 20-jährigen Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt., so die Polizei weiter. (AZ)