Ehrung für verdiente Chormitglieder

Neuburgs Kirchenchor gilt als fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Marktgemeinde. Bereits mehrfach haben die Singenden unter der Leitung von Chorleiter Wolfgang Härtl gezeigt, dass sie nicht nur die Gottesdienste musikalisch bereichern, sondern auch mit einem vielfältigen Repertoire bei weltlichen Veranstaltungen wie Konzerten das Publikum begeistern können. Jetzt wurden zahlreiche Chormitglieder für ihre jahrelange und gewissenhafte Treue mit einer Auszeichnung bedacht. Seit insgesamt 45 Jahren ist Wolfgang Härtl als Organist und Chorleiter tätig und dürfte damit zu den dienstältesten Chorleitern in Bayern gehören. Irmgard Deihl ist seit einem halben Jahrhundert fester Bestandteil des Chores. Seit vier Jahrzehnten sind Thomas Stegmann, Peter Härtl und Birgit Härtl wichtige Säulen im Chor. Darüberhinaus wurden Karin Zecha, Monika Reinhard, Michaela Brückmann, Herta Botzenhart (alle 30 Jahre), Markus Dopfer, Franz Pickhard, Martin Pfeifer (alle 25 Jahre), Kerstin Bischof (20 Jahre), Arnulf Anwander, Nicole Wiest, Gyöngyvèr Reitmaier, Barbara Kattler, Ramona Horber, Claudia Dopfer (alle 15 Jahre) sowie Erich Jeckle, Horst Abold, Birgit Senf und Anja Latka (alle 10 Jahre) ausgezeichnet. Pfarrer Michael Kinzl bedankte sich bei den Singenden und hob hervor, dass der Chor über die Musik Gemeindschaft, Zusammengehörigkeit und die Weitergabe von Glaubenstraditionen zelebriere.

