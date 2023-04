Ein Konzert zur Erinnerung an Max Dopfer und Georg Glogger

Die Musikvereine aus Neuburg und Billenhausen sind freundschaftlich verbunden und erinnern gemeinsam an zwei verstorbene Mitglieder.

Kürzlich fand in der Turnhalle in Neuburg das Erinnerungskonzert an Max Dopfer und Georg Glogger statt. Die Veranstaltung wurde durch eine kleine Fotoausstellung und einen mitlaufenden Bildervortrag medial ergänzt. Der Musikverein Billenhausen eröffnete unter der Leitung von Günther Glogger das Konzert mit dem energiegeladenen Marsch „Der Falkenauer“ von Ernst Mosch. Danach begrüße Jessica Rademacher die Gäste im voll besetzten Konzertsaal. Jürgen Hofmann ergänzte die Begrüßung um eine Laudatio für die im Jahr 2019 verstorbenen Musikerpersönlichkeiten. Das originale Flügelhorn von Max Dopfer und das von Georg Glogger gespielte Tenorhorn zierten von oben hängend die Bühne. Der langjährige Musiker Norbert Micheler wurde vom Vorsitzenden, Wolfgang Glogger zum Ehrenmitglied des Musikvereins Billenhausen ernannt.

Passende Musik zur Heimatverbundenheit von Max Dopfer

Mit dem Walzer „Ewig vereint“ von Alexander Stütz wurde besonders Traudl Glogger gedankt, welche viele Jahrzehnte ihren Mann Georg bei seinen vielen Aktivitäten unterstützte. Mit der Polka „Der Berg ruft“ wurde mit der passenden Präsentation an die Verpflegungskünste von Schors erinnert. Der „Marsch der Titanen“ und das Stück „Ein Leben lang“ von den Fäaschbänklern sowie die Südböhmische Polka als Zugabe bildeten den passenden Abschluss der Billenauser Musiker.

Nach der Pause startete der Musikverein Neuburg unter der Stabführung von Günther Beugel mit dem fulminanten Marsch Starparade von Alois Aust, welcher der Lieblingsmarsch von Max Dopfer war, den zweiten Teil des Konzertabends. In der Ansage zum melancholischen Walzer „Wenn Opa erzählt von zu Haus“ wurde besonders auf die Heimatverbundenheit von Max Dopfer hingewiesen.

Musikvereine Neuburg und Billenhausen: Zahlreiche Mitglieder werden geehrt

Im Anschluss nahm Bezirksdirigent Andreas Simmnacher zahlreiche Ehrungen vor. Aus Billenhausen wurden Daniela Hartberger für zehn Jahre, Julia Rittler für 25 Jahre und Vorstand Wolfgang Glogger für 40 Jahre aktives Musizieren geehrt. Die Ehrungen der Neuburger Musiker bewegten sich ich ungewöhnlichen Sphären. Daniel Götzfried konnte für 15 Jahre und Sylvia Adä und Julia Dubinschak-Muler für 25 Jahre geehrt werden. Sängerin Ulrike Dopfer mit 40 Jahren leitete über zu fünf Musikern, welche jeweils für 50 Jahre aktives Musizieren ihre Würdigungen entgegennehmen durften. Jürgen Dopfer spielt das Tenorhorn und war als Schriftführer von 1991 bis 2001 tätig.

Peter Lerchner spielt ebenfalls Tenorhorn und Posaune und ist ein Aktivposten im Verein. Karl Dornmair ist Sänger, Klarinettist, spielt Saxofon und auch das Alphorn. Mit seiner beruflichen Expertise ist er ein weiterer vielseitiger Unterstützer des Vereins. Posaunist Ernst Essenwanger war von 1995 bis 2017 Kassierer im Verein und ist im Vereinsleben nicht wegzudenken. Dirigent Günther Beugel wurde für 15 Jahre Dirigententätigkeit und für 50 Jahre als aktiver Musiker geehrt.

Lesen Sie dazu auch

Mit der Polka „Ja so ein Mäderl wie du“ von Ernst Mosch wurde das Konzert wieder aufgenommen. Gesungen von Ulrike Dopfer, Patricia Kattler, Karl Dornmair und Günther Beugel wurde das Programm mit dem Walzer „Schön ist die Welt“ beendet. Zur Zugabe wurden passend zur langjährigen Freundschaft beider Kapellen die Stücke „Ade, ihr lieben Freunde“ und die Traditionspolka „Die Kapelle hat gewonnen“ präsentiert. (AZ)