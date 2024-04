Ein Neuburger Konzert voller Energie und Lebensfreude

Die Neuburger Musikkapelle und der Kirchenchor präsentieren gemeinsam ein beeindruckendes Programm. Welche Höhepunkte es in der voll besetzten Mehrzweckhalle gab.

Es war ein Konzert voller Energie und Lebensfreude. Nach Jahren hatten in Neuburg die Musikkapelle und der Kirchenchor wieder zu einem gemeinsamen Konzert zusammengefunden. Das abwechslungsreiche „Kombi-Konzert“ überzeugte die Zuhörer in der vollbesetzten Mehrzweckhalle. Während sich der Kirchenchor mit seinen Liedern auf eine musikalische Weltreise begab, standen bei den Stücken der Musikkapelle Liebe und Träume im Mittelpunkt.

Wer an diesem Samstagabend den Besuch des Gemeinschaftskonzertes einer Unterhaltungsshow oder einem Krimi im Fernsehen den Vorzug gab, brauchte es nicht zu bereuen. Die Dirigenten Wolfgang Härtl und Günther Beugel entzündeten mit ihren Sängern und Musikern ein wahres Feuerwerk. Mit dem „Lied vom Chor“, die Musik stammt von Pfarrer Michael Kinzl und der Text von Katharina und Maria Härtl, eröffnete der Chor den unterhaltsamen Konzertabend. Resumee aufgrund des lang anhaltenden Beifalls: chartverdächtig. „Sentimental Journey“, es war der erste große Hit von Doris Day. An diesem Abend erlebte dieser Song ein Wiedererwachen in der festlich geschmückten Halle.

Konzert von Musikkapelle und Kirchenchor: Das Publikum war begeistert

Die Stimme der Solistin Annette Markert-Leicht bei dem melancholischen Ohrwurm „Don`t cry for me Argentina“ überzeugte ebenso wie Franz Pickhard bei „Jesus never fails“. Mitschnippen, Mitgrooven und natürlich leise Mitsingen hieß es bei dem bekannten Song aus der Sesamstraße „Mah-na-mah-na“. Das Publikum zeigte sich begeistert. Nicht angestrahlt von einem Scheinwerfer sondern überzeugend interpretiert wurde der Welthit „Super Trouper“ von Abba. Die Erinnerung an Udo Jürgens mit den Solisten Katharina Härtl und Thomas Volk schwelgte bei „Ich war noch niemals in New York“. Mit „Rolling in the Deep“ und den Zugaben „Rote Lippen soll man küssen“ und „We will rock you“ endete die musikalische Weltreise des Kirchenchores, wo viel Spielfreude und Leidenschaft zu spüren war.

Die schönsten Abschiedsmelodien begleiten am Ende des Konzerts Dirigent Günther Beugel, Ulrike Dopfer und Patricia Kattler sowie Karl Dornmair. Foto: Dieter Jehle





Dem stand die Musikkapelle Neuburg nicht nach. Der Auftakt mit dem „Veteranenmarsch“ hätte nicht besser sein können. Markant, schlicht, dynamisch und bombastisch wirkte die fesselnde Filmmusik von „Pirates of the Caribbean“. Bei „Moon-River“ nahmen an diesem Abend erstmals die Schwestern Patricia Kattler und Ulrike Dopfer das Mikro in die Hand. Im Hintergrund untermalte Karl Dornmair den Song auf dem Altsaxophon. Romantik pur keimte im Festsaal auf. Wie verliebt und selbstbewusst Solist Günter Miller die Trompe bei dem italienischen Lied „Ciribiribin“ an den Mund führte, erklangen die Töne aus dem Schallbecher. Unvergessen bleibt der Welthit „Music“ von John Miles.

Welches besondere Finale es beim Konzert in der Mehrzweckhalle gab

An diesem Abend gelang es Patricia Kattler an den britischen Musiker und Komponisten gefühlvoll zu erinnern. Das Leben auf dem persischen Markt, die Rufe der Händler, blökende Schafe oder Schlangenbeschwörer, all das charakterisierten auf musikalische Weise die Musiker bei der Intermezzo-Szene „Auf einem persischen Markt“. Das Dirigat von Günther Beugel war aufs Höchste gefordert. Mit „Genieß dein Leben jeden Tag“ begleitet von Patricia Katler und Karl Dornmair und den „Schönsten Abschiedsmelodien“ endete ein besonderes Musikerlebnis an diesem kalten Frühlingsabend. Nicht ohne Stolz wurde verkündet, dass Ehrengäste wie Bürgermeister Markus Dopfer oder Pfarrer Michael Kinzl nicht in der ersten Reihe Platz nahmen, sondern unter den Mitwirkenden steckten und dass die beiden Dirigenten Wolfgang Härtl und Günther Beugel „Eigengewächse“ der Neuburger Kulturszene sind.