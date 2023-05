Neuburg

Einnahmen aus Gewerbesteuer knacken in Neuburg die Drei-Millionen-Grenze

Der Neuburger Kindergarten lechzt nach einer Erweiterung. Eine Machbarkeitsstudie soll näheren Aufschluss bringen, ob in Neuburg erweitert oder in Edelstetten eine Kindergartenzweigstelle geschaffen wird.

Plus Der Haushalt in Neuburg steht, die Gemeinde will investieren. Mit der Erweiterung der Kindertagesstätte und dem Umbau des Rathauses hat sie einiges vor.

Der Haushalt des Marktes Neuburg steht. „Wir haben bei den Gewerbesteuereinnahmen erstmals die „Drei-Millionen-Grenze“ geknackt“, sagte Kämmerer Martin Schließler rückblickend auf das Jahresergebnis 2022. In diesem Jahr wollen die Markträte insbesondere in die Erweiterung der Kindertagesstätte, in das Feuerwehrwesen und den Rathausanbau investieren.

Trotz der erfreulichen Gewerbesteuernachricht ist Schließler für das laufende Jahr bei der Kalkulation der Gewerbesteuereinnahmen vorsichtig. Er plant zunächst mit 2,85 Millionen Euro. So optimistisch diese Entwicklung klingt, ein Blick in die Statistik zeigt, dass die Mehreinnahmen anderweitig „aufgefressen“ werden. 2017 lagen die Gewerbesteuereinnahmen noch bei 1,8 Millionen Euro. Mittlerweile sind diese zum Jahresende 2022 um 1,2 Millionen Euro angestiegen. Die gute Steuerkraft hingegen zwingt den Markt Neuburg, dafür anderweitig hohe Abgaben zu leisten. 2017 musste der Markt Neuburg rund 1,5 Millionen Euro an Kreisumlage entrichten. 2023 plant der Kämmerer mit 2,15 Millionen Euro, also mit rund 650.000 Euro mehr.

