Neuburg

vor 47 Min.

Firma Transpack Krumbach ist in Neuburg angekommen

Transpack Krumbach hat seine neue Heimat in Neuburg an der Kammel gefunden.

Plus Der Verpackungsspezialist gibt Einblick in seine neue Firmenanlage in Neuburg. Entstanden ist ein modernes Logistikzentrum für etwa 8000 Produkte.

Der Name bleibt, der Standort nicht. Transpack Krumbach ist in Neuburg angekommen. Und Neuburgs Bürgermeister richtete lobende Worte an die Familie Nuscheler: „Auch wenn Ihr Unternehmen in Neuburg noch sehr jung ist, sind Sie innerhalb kürzester Zeit ein fester Bestandteil unserer Marktgemeinde geworden“. Im Rahmen einer Einweihung gaben Raphaela, Waltraud, Klaus und Leopold Nuscheler Einblick in ein modernes Bürogebäude mit Lagerhallen.

60 Arbeitsplätze in Neuburg an der Kammel

Unübersehbar strahlt der neue schwarz gehaltene Firmensitz mit gelber Logoaufschrift ins Kammeltal. Kürzlich gab Firmenchef Klaus Nuscheler Handwerkern, Nachbarn, ehemaligen Grundeigentümern und Ehrengästen aus Industrie, Handwerk und Politik Einblick in die neue Firmenanlage des Verpackungsspezialisten. Mit einer Nutzfläche von insgesamt 32.000 Quadratmeter, zehn Laderampen und einer Halle mit 16 Meter hohen Stapelregalen entstand ein hochmodernes Logistikzentrum mit Platz für rund 8000 Produkte.

