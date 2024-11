Für welche Windkraft-Flächen sich der Neuburger Marktrat entschieden hat

Die Standortentscheidung für Vorrangflächen zur Windenergie in Neuburg ist gefallen. Neuburgs Markträte favorisieren zwei Flächen südlich und nördlich von Edelstetten. Beim Regionalverband sind sie als „Neuburg an der Kammel – Birket“ mit rund 85 Hektar und als „Neuburg an der Kammel-Edelstetten“ mit 37 Hektar gelistet. Das größere Gebiet liegt zwischen Marbach, Oberrohr und Attenhausen, das Kleinere auf der Anhöhe zwischen Edelstetten und Hagenried. Hiervon sind auch der Markt Münsterhausen wie die Gemeinde Ursberg betroffen.

