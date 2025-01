Hallenturnier der JFG Günztaler Kickers begeistert

Am 18. und 19. Januar wurde in der Grundschulhalle in Neuburg das 2. Hallenturner der JFG Günztaler Kickers ausgetragen. Beim sehr gut organisierten Event boten 38 Mannschaften aus den Altersklassen von den Bambini bis zu den D-Junioren an beiden Tagen spannende Spiele vor jeweils vollem Haus und wussten die Zuschauer mitzureißen. Turniersieger wurden der SC Bubesheim (U13), der SV Röfingen-Konzenberg (U11), die SpVgg Wiesenbach (U09) und der TSV Krumbach (Bambini).

