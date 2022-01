Neuburg

Hilfe und Orientierung für junge Studenten kommt aus Neuburg

Die Neuburgerin Sonja Eser wurde von der Universität Augsburg für ihr Engagement geehrt. Sie hat während der Pandemie Studenten in schwierigen Situationen unterstützt.

Von Gertrud Adlassnig

Die Studenten der Uni Augsburg dürfen sich glücklich schätzen. Während viele Menschen in Zeiten der Isolation sich selbst überlassen blieben, hat Sonja Eser nicht nur ihre Pflicht erfüllt und ihre Arbeitsstunden am heimischen PC abgesessen, sondern mit außergewöhnlichem Einsatz, innovativen Angeboten und viel Herzblut "ihren" Studenten aus oft schwierigen Situationen herausgeholfen. Für dieses weit über die Pflicht hinausgehende Engagement wurde sie vor Kurzem von Sabine Doering-Manteuffel, der Präsidentin der Universität Augsburg, geehrt. Der Festakt musste zwar, wie derzeit alle universitären Aktivitäten, unter Ausschluss der Öffentlichkeit im kleinsten Rahmen stattfinden, doch Sonja Esers Freude an der Anerkennung ihrer Arbeit konnte das nicht trüben.

