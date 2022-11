Historische Bestandaufnahme von Neuburgs Geschichte

Eine historische Bestandsaufnahme der Siedlungsgeschichte und der historischen Ortsstruktur wurde vorgestellt. Sie zeigt Vergangenes und gibt Anregungen.

Der Begriff klingt sperrig: Denkmalpflegerischer Erhebungsbogen. Doch es ist weit mehr als ein bürokratischer Papiertiger. In Neuburg gibt das über 100 Seiten umfassende Werk Einblick in die historische Entwicklung des Ortes und interessante Details. Im Rahmen der Dorferneuerung wurde dieses vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben geförderte "Geschichtsbuch" vom Planungsbüro Daurer und Hasse aus Wiedergeltingen erstellt.

Diplom-Ingenieur Wilhelm Daurer sprühte bei seinem Vortrag in der Bürgerversammlung vor Begeisterung. In Neuburg gebe es viele interessante Spuren. "Sie helfen uns die vergangene Zeit verständlich zu machen", sagte Daurer. Der Erhalt des historischen Erbes sichere den Nachkommen ein erlebbares Geschichtsbild. Deshalb sei es wichtig sich mit dem Vergangenen, der Geschichte und mit der Tradition geistig auseinanderzusetzen. Daurer stellte klar, dass dieser Erhebungsbogen keine Forderungen und negativen Urteile enthält. "Er gibt nur Anregungen und Hinweise und teilt Informationen über die historische Entwicklung des Ortes."

Die historische Entwicklung Neuburgs wurde untersucht

Untersucht wurde der Naturraum, die Siedlungsgeschichte, die historische und gegenwärtige Dorfstruktur sowie Bauten und Räume des historischen Ortsbildes. Für Daurer besitze Neuburg eine überdurchschnittliche Ausstattung an Denkmälern im Altort. Die herrschaftliche Keimzelle des "geschlossenen Haufendorfes" Neuburg sind in Schloss und Mühle und in einem benachbarten geistlich-kirchlichen Siedlungsursprung hervorgegangen. In der Recherche habe sich Daurer dem Grundsteuerkataster aus dem Jahre 1836 bedient, im Bayerischen Staatsarchiv in Augsburg geforscht sowie das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege herangezogen. Die besitzrechtlichen Qualitäten und vorhandenen Berufe von Neuburg aus dem Jahre 1836 sind umfassend dokumentiert. "Zwei Drittel aller Anwesen in 1836 sind mit Hausnamen verzeichnet", so Daurer.

Der Erhebungsbogen gibt damit einen Überblick über alte Hausnamen, Berufe und Gebäude mit besonderer Funktion. So gab es vor fast 200 Jahren in Neuburg unter anderem Sattler, Schleierweber, Torwächter, Brunnenbauer und einen Chyrurg. Als Hausnamen werden unter anderem Bezeichnungen wie "Beym Bleicher" oder "Pletzenschreiner" genannt. Der "Sonnenwirth" oder "das Hirtenhaus" (Gemeinde) wurden als Gebäude mit besonderer Funktion eingestuft.

Beispiele der baulichen Entwicklung in Neuburg in den vergangenen 200 Jahren

Das Vorkommen einer jüdischen Bevölkerungsgruppe wird für Neuburg für den Zeitraum vom Anfang des 16. bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts angenommen, da es mehrere urkundliche Hinweise auf das Vorkommen von Juden in Neuburg beziehungsweise deren Vertreibung und Abwanderung in benachbarte Gemeinden gab. Ein jüdischer Friedhof soll in Neuburg ab 1561 bestanden haben. Er lag wohl westlich außerhalb des Ortes, südlich der Juden-Gasse, heute Bergstraße, auf der heute noch Judenberg genannten Anhöhe. Die meisten jüdischen Häuser fanden sich in der Juden-Gasse im direkten Anschluss an den Marktplatz. So sind in dem Erhebungsbogen viele interessante Einträge vorhanden.

Daurer zeigte zudem auf, wie sich der Ort in den vergangenen 200 Jahren baulich entwickelt hat. "Viele Gebäude beherbergen besondere gestalterische Merkmale in der Kubatur oder in der Fassadeneinteilung", sagte Daurer und zeigte dies anhand von vielen Beispielen auf. So stelle zum Beispiel das in Ziegelmauerwerk erstellte Gebäude am Bahnhof ein wichtiges Zeitzeugnis dar. Die genaue Entstehungszeit des "roten Bauwerks" ist nicht bekannt, dürfte aber zeitgleich mit dem Bau der Bahnlinie und des ehemaligen Bahnhofs im Übergang zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert liegen.

Ein interessantes Detail ist zudem, wie sich ursprünglich die Kammel und der sogenannte Mühlbach durch Neuburg schlängelten und in dem Kammelmarkt eine Insel vorhanden war. "Nach einer Verfüllung des Mühlbaches und des Mühlweihers in den 1980er Jahren ist der Verlauf allerdings heute nicht mehr optisch nachvollziehbar", heißt es in dem Werk. Der "denkmalpflegerische Erhebungsbogen" kann demnächst auf der Homepage des Marktes Neuburg aufgerufen werden.