Im Jahr 2025 soll in Neuburg eine große Gewerbeschau stattfinden

Plus Der Neuburger Gewerbeverein stellt für sein Jubiläumsprojekt erste bedeutende Weichen. Wie die weitere Planung aussieht.

„Große Aufgaben warten auf uns.“ Bürgermeister Markus Dopfer, zugleich auch Vorsitzender des Gewerbevereins, brachte es bei der Hauptversammlung auf einen Nenner. Der Verein wird im kommenden Jahr nach 2006 und 2009 zum 20. Vereinsjubiläum die Gewerbeschau Neu 2025 abhalten. Drei Tage, vom 30. Mai bis 1. Juni 2025, wird der Kammelmarkt von einem Messeflair umgeben sein.

Die Verantwortlichen sind motiviert. Dies wurde bei der Jahreshauptversammlung spürbar. Die bevorstehende dritte Neuburger Leistungsschau im kommenden Jahr soll nach 16 Jahren wieder einen Akzent in der Region setzen. Der Rahmen steht fest. Bereits im September vergangenen Jahres fand eine Besprechung mit den Gewerbetreibenden im Industriegebiet statt. „Teilweise werden die Firmen ihre Hallen und Grundstücke zur Verfügung stellen“, so Dopfer.