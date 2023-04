In Neuburg kommt es zu einem Streifzusammenstoß

Ein Unbekannter fährt in Neuburg im Edelstetter Weg einen Außenspiegel ab und flüchtet dann. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstag kam es gegen 9.30 Uhr im Edelstetter Weg in Neuburg zu einem Verkehrsunfall. Die 18-jährige Geschädigte befuhr mit ihrem Pkw den Edelstetter Weg in Fahrtrichtung West, als ihr der bislang unbekannte Täter mit seinem Pkw entgegenkam. An einer engen Stelle kam es zum Streifzusammenstoß der Außenspiegel beider Fahrzeuge. Der unbekannte Täter entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle, teilte die Polizei mit. Am Pkw der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Zeugen, welche Angaben zu diesem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)