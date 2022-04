Neuburg/Kammel

06:30 Uhr

Bauen an schwierigem Grundstück in Neuburg erneut abgelehnt

Plus Neuburger Markträte widersprechen dem Landratsamt und wollen einen steilen Hang bebauen. Der Naturschutz und das Amt für Landwirtschaft sind ebenfalls dagegen.

Von Dieter Jehle

Marktrat Max Hildebrand sah den Markt Neuburg vom Landratsamt bedrängt. Es ging um den Neubau eines Einfamilienhauses mit Kellergarage im Gebiet "An der Platte" an der Zufahrt zum Neuburger Friedhof. Die Kreisbaubehörde will die ablehnende Haltung, also das fehlende Einvernehmen, des Marktes Neuburg korrigieren und im Rahmen der Bauaufsicht der Behörde ersetzen.

