Mehr Raum für die Kleinsten – Neuburg erweitert seine Kita

„Platz fehlt an allen Ecken und Enden“ – mit diesen Worten eröffnete Bürgermeister Markus Dopfer die Diskussion im Marktgemeinderat über die Erweiterung der Kindertagesstätte „Mariä Himmelfahrt“ in Neuburg. Nach ausführlicher Vorstellung von drei möglichen Varianten durch Theresa Schuster (Architekturbüro Schuster Engineering) entschieden sich die Räte einstimmig für einen kompakten Anbau nördlich des bestehenden Gebäudes. Die kalkulierten Kosten belaufen sich aktuell auf rund 2,1 Millionen Euro.

