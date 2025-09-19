Icon Menü
Neuburg (Kammel) baut Kita aus: Mehr Platz für Kinder und neue Funktionsräume

Neuburg

Mehr Raum für die Kleinsten – Neuburg erweitert seine Kita

Neuburg baut seine Kindertagesstätte aus und schafft mit einem kompakten Anbau Platz für eine zusätzliche Gruppe, neue Funktionsräume und einen Speisesaal.
Von Dieter Jehle
    Die Kindertagesstätte in Neuburg wird um einen Anbau (vorne) nördlich des Bestandsgebäudes erweitert. Dort wird im Wesentlichen ein weiterer Gruppenraum sowie ein kombinierbarer Mehrzweck- und Speiseraum mit Küche und Personalzimmer untergebracht.
    Die Kindertagesstätte in Neuburg wird um einen Anbau (vorne) nördlich des Bestandsgebäudes erweitert. Dort wird im Wesentlichen ein weiterer Gruppenraum sowie ein kombinierbarer Mehrzweck- und Speiseraum mit Küche und Personalzimmer untergebracht. Foto: Schuster Engineering

    „Platz fehlt an allen Ecken und Enden“ – mit diesen Worten eröffnete Bürgermeister Markus Dopfer die Diskussion im Marktgemeinderat über die Erweiterung der Kindertagesstätte „Mariä Himmelfahrt“ in Neuburg. Nach ausführlicher Vorstellung von drei möglichen Varianten durch Theresa Schuster (Architekturbüro Schuster Engineering) entschieden sich die Räte einstimmig für einen kompakten Anbau nördlich des bestehenden Gebäudes. Die kalkulierten Kosten belaufen sich aktuell auf rund 2,1 Millionen Euro.

