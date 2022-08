Neuburg/Kammel

12:37 Uhr

Brückengeländer beschädigt

Am Samstag verursachte ein Fahranfänger alleine einen Unfall in Neuburg an der Kammel.

Beim Wenden passiert einem jungen Autofahrer in Neuburg an der Kammel ein Missgeschick. Es entsteht Sachschaden an einer Brücke und an seinem Auto.

Von einem teuren Missgeschick berichtet die Polizei. Am Samstag, gegen 21.25 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer im Riedweg in Richtung Westen. Als er außerhalb des Ortes an einer Brücke mit seinem Fahrzeug wenden wollte, fuhr er aufgrund eines Fahrfehlers gegen das Brückengeländer, so die Polizei. An seinem Pkw und der Brücke entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. (AZ)

