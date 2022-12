Christina Pfeuffer aus Neuburg liebt Kochen und Backen

Die Neuburgerin ist mit ihren Rezepten im Zuckerguss sowie in unserem Heft "Schwaben kocht" vertreten. Von der "Soße auf Vorrat" zur Bratapfelmarmelade.

Die Neuburgerin Christina Pfeuffer ist begeistert von der Zeitschrift Zuckerguss. Auch in unserem Heft "Schwaben kocht" war sie oft dabei. So hat sie diesmal in "Schwaben kocht" eine leckere Soße zubereitet, die zu vielen Gerichten passt und auch auf Vorrat gemacht werden kann. Christina Pfeuffer lebt in Neuburg. Dort hat sie einen großen Garten, aus dem sie im Sommer die Zutaten für ihre Gerichte holt. Fahrrad- und Inlinerfahren sind ihre großen Hobbys. "Bewegung ist mir sehr wichtig", erklärt sie. Darum fährt sie auch bei herbstlichen und kühlen Temperaturen mit dem Rad. Sie ist am liebsten zu Hause, "hier habe ich doch alles, was ich brauche und will", meinte sie schmunzelnd. Ihre Rezepte:

Soße auf Vorrat

Zutaten: 1 kg Soßenknochen vom Rind (passt auch mit Kalb Schwein oder Wildknochen), 200 g Zwiebeln, rot, 120 g Knollensellerie, 100 g Petersilienwurzel, 100 g Karotten, 4 Knoblauchzehen, 140 g Speckscheiben, durchwachsen und hauchdünn, 30 g Butterschmalz, 60 g Tomatenmark, 10 g Zucker, 1 Liter Rotwein (Traubensaft oder Johannisbeernektar gehen auch), 1 Liter Wasser, 15 g Salz, 2 g Pfeffer, schwarz, 1 Lorbeerblatt, 4 g Wacholderbeeren.

So geht es:

Backofen auf 190 °C Umluft vorheizen.

Soßenknochen kalt abbrausen und trocken tupfen, Zwiebeln, Knollensellerie, Petersilienwurzel und Karotten putzen, schälen und in gleichmäßige Stücke schneiden. Die einzelnen Zehen des Knoblauchs ins Gemüse geben.

Den Boden des Bräters vollflächig auslegen. Das Gemüse mit den bereits geschnittenen Knochen abdecken. Die Knochen mit Butterschmalz bestreichen.

Den Bräter für 20 Minuten in den Backofen schieben. Sind die Knochen an der Oberfläche ausreichend geröstet, dann den Bräter aus dem Ofen nehmen. Jetzt das Tomatenmark über den gerösteten Knochen verteilen. Den Zucker gleichmäßig darüber geben. Den Bräter ohne Deckel erneut bei 190 °C für 10 Minuten in den Ofen schieben. Anschließend den Soßenansatz mit Rotwein und Wasser auffüllen und die Gewürze dazu geben. Dann den Deckel auf den Bräter und 60 Minuten in den Ofen geben. Danach herausnehmen und den Fond abgießen. Die Flaschen und die Gläser und die Deckel zur Aufbewahrung vorher auskochen. Die Soße bei 100 °C für 120 Minuten im Einkochtopf einkochen. Im Anschluss etwa 24 Stunden auf einem Küchentuch auskühlen lassen und nach 48 Stunden erneut bei 100 °C für 120 Minuten einkochen. Alles in die Gläser füllen und prüfen, ob alles fest verschlossen ist. Kühl und dunkel lagern, so hält die Soße drei bis sechs Monate.

bei 100 °C für 120 Minuten im Einkochtopf einkochen. Im Anschluss etwa 24 Stunden auf einem Küchentuch auskühlen lassen und nach 48 Stunden erneut bei 100 °C für 120 Minuten einkochen. Alles in die Gläser füllen und prüfen, ob alles fest verschlossen ist. Kühl und dunkel lagern, so hält die drei bis sechs Monate. Diese Soße passt zu vielen Gerichten, vor allem mit Spätzle. Wer mehr Leckeres von Christina Pfeiffer möchte, findet das im Heft von " Schwaben kocht". Dort hat sie noch schwäbische Seelen zubereitet.

Im Zuckerguss für die Weihnachtszeit ist Christina Pfeuffer natürlich auch dabei. Mit ihren Schokohaferflockenkeksen und ihrer Bratapfelmarmelade begeisterte sie die Jury von Zuckerguss.

Schoko-Haferflockenkekse mit Zimt:

Zutaten für 20 Portionen: 90 g weiche Butter, 80 g brauner Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 1 Ei, 130 g Dinkelmehl, 15 g Kakao, 1 Teel. Weinsteinbackpulver, ½ Teel. Natron, 1 Teel. Salz, 1 Teel. Zimt, 100 g kernige Haferflocken, 80 g Schokoladendrops.

So geht es:

Die weiche Butter mit allen Zuckersorten verrühren. Das Ei hinzugeben und cremig schlagen.

Dinkelmehl, Kakao, Zimt, Natron, Backpulver und Salz miteinander vermischen und löffelweise unter die Masse rühren.

Die Haferflocken und die Schokoladendrops unterheben und den Teig einige Minuten quellen lassen.

Den Backofen auf 160 °C Umluft vorheizen und auf einem mit Backpapier, ausgelegtem Backblech mit etwas Abstand voneinander nun kleine Berge setzen. Die Kekse 12 Minuten backen.





Bratapfelmarmelade-Rezept

Zutaten: 750 g Äpfel säuerlich, 2 EL Zucker, 250 ml Apfelsaft, Saft einer Zitrone, 3 Zimtstangen, 2 Sternanis, ½ Teel. reine Vanille, gemahlen oder ½ Vanillestange, 500 g Gelierzucker, 75 g gehackte Mandeln, zwei bis drei Tropfen Bittermandel.

So geht es:

Äpfel schälen entkernen und klein schneiden. Den Zucker in einem Topf karamellisieren lassen, mit Apfel- und Zitronensaft ablöschen und die Äpfel zugeben. Anschließend die Gewürze hinzufügen und das Ganze ca. 15 Minuten vorsichtig köcheln lassen, damit die Äpfel weich werden. 500 g Gelierzucker zugeben und die Marmelade für zwei bis drei Minuten sprudelnd köcheln lassen.

Die Mandeln in einer Pfanne goldbraun rösten.

Die Marmelade vom Herd nehmen und die Mandeln unterrühren. Je nach Geschmack Bittermandel hinzugeben.

Die Marmelade noch heiß in die vorbereiteten Gläser füllen. Sternanis und Zimtstangen vorher entfernen.

Das Zuckerguss-Magazin ist zum Preis von 6,95 Euro bei allen Servicepartnern unserer Zeitung, bei ausgewählten Buchhandlungen sowie in unserem Onlineshop erhältlich. Zusätzlich gibt es eine Bestellhotline unter 0821/777-4444. Kleiner Tipp: Mit dem Zuckerguss Jahresabo sparen Sie 40 % gegenüber dem Einzelkauf.

Zuckerguss wie, wo und wann Sie möchten? Noch mehr Rezepte und Backideen finden Sie in unserem wöchentlichen Zuckerguss-Newsletter, auf Facebook und auf Instagram!