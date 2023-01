Neuburg/Kammel

Ein kleiner Park entsteht in Langenhaslach

Plus Die Fläche des einstigen Huber-Hauses im Neuburger Ortsteil Langenhaslach soll gestaltet werden. Was die Markträte außerdem in ihrer Sitzung besprachen.

Von Dieter Jehle

Neuburgs Markträte genehmigten in ihrer jüngsten Sitzung die Gründung einer Kinder- und Jugendfeuerwehr. Damit gaben sie einem Antrag der Freiwilligen Feuerwehr Neuburg statt. Künftig sollen fünf Betreuerinnen und Betreuer Kinder ab dem sechsten Lebensjahr spielerisch an die Feuerwehr heranführen. „In den meisten Fällen versprechen sich die Feuerwehren dadurch eine frühe Bindung der Mitglieder an die Feuerwehr“, so Bürgermeister Markus Dopfer. Die Kosten für eine Kinderfeuerwehr schätzt Dopfer gering ein. Der Rathauschef sprach von Ausbildungskosten für das Abhalten eines Kinder-Erste-Hilfe-Kurses für die Betreuer, Bastelmaterial und einfache Westen mit Beschriftung. Die Gründung einer Kinderfeuerwehr müsse der Marktgemeinderat genehmigen, erläuterte das Gemeindeoberhaupt das Prozedere. Nachdem genügend Betreuungspersonal zur Verfügung steht, startet das Projekt Anfang September 2023.

