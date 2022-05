In Wattenweiler hat der Defibrillator bereits ein Leben gerettet

Plus Defibrillatoren können Leben retten. An welchen Standorten der Markt Neuburg und seine Ortsteile diese Geräte stationieren.

Der Markt Neuburg unterstützt die örtlichen Sportvereine bei der Anschaffung von Defibrillatoren. Einstimmig einigten sich die Ratsherren auf Vorschlag von Marktrat Hubert Gaa auf die Hälfte des Anschaffungspreises. Der Gewerbeverein Neuburg will ebenfalls mit 300 Euro pro Gerät unterstützen.