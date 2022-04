Ingrid Pfeuffer aus Neuburg macht leckere Kuchen

Mit ihren Birnen-Zimt-Tarteletts schaffte es die Hobby-Bäckerin Ingrid Pfeuffer aus Neuburg ins neueste Zuckerguss-Heft.

Die Zeitschrift Zuckerguss, herausgegeben von der Augsburger Allgemeinen, hat in ihrer neuen Ausgabe wieder leckere Rezepte von Leserinnen aus der Region Mittelschwaben. Diesmal sind im Zuckerguss auch viele Tipps von Profibäckern. Und es gibt vieles um den Eierlikör. Manche Bäckerinnen sind schon öfter im Zuckerguss vertreten gewesen, wie zum Beispiel Christina Pfeuffer aus Neuburg. Sie backt gerne und probiert immer wieder neue Rezepte aus. „Die Rezepte im Zuckerguss kann jeder ganz nachbacken, sie gelingen einfach immer,“ schwärmt die Neuburgerin.

Christina Pfeuffer, geboren 1967, lebt mit ihrem Lebensgefährten in Neuburg. Er liebt ihre Kuchen, die sie backt. Bei ihrer Mutter lernte sie das Backen und Kochen. In ihrem Garten hat sie fast alles, was sie für die Küche braucht.

Beeren und anderes Obst im Garten in Neuburg/Kammel

Die leckersten Beeren im Sommer und viel Obst. Was sie nicht aus dem Garten holt, holt sie auf dem regionalen Markt. Gesunde Lebensmittel sind ihr wichtig. Sie verzichtet, wenn möglich, auf Zucker. Doch sie kocht und backt nicht nur. Bei schönem Wetter zieht es sie hinaus zum Inlineskaten und Fahrradfahren. Viel Spaß machen ihr auch Handarbeiten. In diesem Zuckerguss-Heft präsentiert sie ihre Birnen-Zimt-Tarteletts.

Rezept: Zutaten für sechs Stück: Teig: 1 Ei, 250 g Mehl, 50 g Zucker, 1 Prise Salz, 140 g kalte Butter und ½ Teelöffel Zimt.

Kompott: 3 Birnen, 30 g Zucker, 2 Esslöffel Zitronensaft, 1 Teelöffel Speisestärke 1 Messerspitze Zimt.

Belag: 20 g Zucker, ½ Teelöffel Zimt. Zusätzlich: Tarteletts- Förmchen.

Und so geht die Zubereitung: Erst den Backofen auf 180˚ C vorheizen. Das Ei trennen, Eigelb mit den restlichen Zutaten verkneten, dabei etwas Wasser zugeben. In Frischhaltefolie eine Stunde kühlen. Das Eiweiß beiseitestellen.

2. Die Birnen schälen, entkernen und in Stücke schneiden, mit Zucker und Zitronensaft zugedeckt bei mittlerer Stufe kochen lassen. Speisestärke mit kaltem Wasser glatt rühren und dazugeben. Nach circa zwei Minuten unter Rühren noch mit 1 Messerspitze Zimt ergänzen und abkühlen lassen.

3. Förmchen einfetten, den Teig ausrollen und circa zwei Drittel in die Förmchen verteilen. Eiweiß verquirlen und den Teigrand bepinseln. Kompott verteilen, den restlichen Teig in Streifen schneiden und wie ein Gitter über die Förmchen legen und leicht andrücken.

4. Für den Belag Zucker und Zimt mischen und über die Törtchen streuen. Im vorgeheizten Ofen circa 30 Minuten backen.