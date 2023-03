Neuburg/Kammel

13:08 Uhr

Markt Neuburg trauert um ehemaligen Zweiten Bürgermeister Lochbronner

Plus In Neuburg war Wilhelm Lochbronner in zahlreichen Vereinen aktiv und engagierte sich vielfältig. Jetzt ist er gestorben.

Von Dieter Jehle

Noch im März hätte Wilhelm Lochbronner aus Neuburg seinen 95. Geburtstag feiern können. Jetzt ist er verstorben. Viele Jahre prägte er, unter anderem als zweiter Bürgermeister, maßgeblich die Entwicklung von Neuburg mit. Der Verstorbene war im gesellschaftlichen und kommunalpolitischen Leben im Kammelmarkt tief verankert. Für sein geschätztes Wirken wurde er in zahlreichen Vereinen mit der Ehrenmitgliedschaft bedacht. 1937 kam der gebürtige Pfaffenhauser nach Neuburg. Wie viele seiner Alterskameraden musste er in den Krieg ziehen. Glücklicherweise durfte er nach kurzer amerikanischer Kriegsgefangenschaft im Mai 1945 in seine Heimat zurückkehren. Beruflich war der gelernte Industriekaufmann in der Verwaltung des damaligen Kreiskrankenhauses Krumbach bis 1987 beschäftigt und wirkte dort über viele Jahre im Personalrat. In Neuburg war er von 1964 bis 1966 und von 1972 bis 1978 Mitglied des Marktgemeinderates und in dieser Wahlperiode zugleich auch stellvertretender Rathauschef. Mehrere Monate musste Lochbronner die kommunalpolitischen Geschicke in Neuburg nach der sogenannten „Unglaub-Affäre“ gänzlich übernehmen, ehe im Juni 1974 Martin Fischer in das Neuburger Rathaus einzog.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

