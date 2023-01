Neuburg /Kammel

12:00 Uhr

Marktrat Neuburg lehnt den Bau einer Asylbewerber-Unterkunft ab

Plus Ein Antragsteller hatte eine Bauvoranfrage für ein Containergebäude mit 40 Wohncontainern für die Sudetenstraße in Neuburg/Kammel gestellt.

Von Dieter Jehle

Die Ablehnung der Neuburger Markträte war klar und deutlich. In Neuburg dürfen in der Sudetenstraße im Gewerbegebiet keine Container für eine Asylbewerber-Unterkunft errichtet werden. Der Antragsteller will dort 40 Wohncontainer mit zwei oder drei Betten für 176 Personen aufstellen. Der Standort befindet sich in unmittelbarer Nähe zur dortigen Wohnbebauung.

