Mistzange in Neuburg entwendet

Eine Mistzange an einer landwirtschaftlichen Maschine wird in Neuburg gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Mittwoch, 7. Februar, 9.30 bis Donnerstag, 8. Februar, 10.20 Uhr, wurde an einer landwirtschaftlichen Maschine eine Mistzange entwendet. Die Maschine stand zur Tatzeit auf einem Feld westlich des Friedhofs in Neuburg bei einem Silo, teilte die Polizei mit. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Krumbach, Telefon 08282/905111, melden. (AZ)