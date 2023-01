Neuburg/Kammel

Neuburger Vereine erhalten Defibrillatoren

Hermann Mayer und Markus Dopfer geben Defis an Siegfried Thurn (SV Edelstetten), Peter Greiner (SV Wattenweiler), Florian Müller (SV Neuburg) und Richard Losher (TSV Langenhaslach).

Plus Alle vier Sportvereine werden mit den lebensrettenden Erste-Hilfe-Apparaten ausgerüstet. Wo die Defibrillatoren in Neuburg und den Ortsteilen untergebracht sind.

Von Dieter Jehle

„Die Dichte an Defibrillatoren in der Marktgemeinde Neuburg ist jetzt gewaltig“, sagte Hermann Mayer von der Krumbacher Firma Medi-Pro. Jetzt übergab er zusammen mit Bürgermeister Markus Dopfer vier dieser „Schockgeber“ an die Vertreter der örtlichen Sportvereine.

