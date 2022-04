Neuburg/Kammel

06:30 Uhr

Neue Ausstellung über das Leben an und in der Kammel geht los

Der Leiter der Direktion für Ländliche Entwicklung, Christian Kreye, erläutert Bürgermeister Markus Dopfer und Bürgermeister. Hubert Fischer Flussbaumaßnahmen am Ausstellungsobjekt des Kammellaufs.

Plus Warum ist die Kammel "krummes Wasser"? Das beantwortet die Sonderausstellung in der Hammerschmiede in Naichen, eine Aktion des Oberschönenfelder Volkskundemuseums.

Von Klemens Funk

Nach den sprachgeschichtlichen Wurzeln ihres Namens hat die Kammel ursprünglich einen sehr krummen Lauf auf den rund 70 Kilometern von ihrem Ursprung bei Erisried bis zu ihrer Mündung vor Offingen genommen. „Krummes Wasser“ ist deshalb auch die überraschungsreiche Ausstellung benannt, die am vergangenen Sonntag vom stellvertretenden Bezirkstagspräsidenten Alfons Weber eröffnet wurde in Naichen. Er warb dafür, von Erisried aus an den Ursprung der Kammel, der im Waldgebiet Hochfirst liegt, zu wandern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .