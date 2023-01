Traktor im Gegenverkehr in Neuburg touchiert

Ein Lkw weicht in Neuburg einem parkenden Lastwagen aus und beschädigt den Außenspiegel eines entgegenkommenden Traktors.

Am Freitagmorgen befuhr ein Kraftfahrer mit seinem Lkw und Anhänger die Krumbacher Straße in Neuburg. Am südlichen Ortsende sei er aufgrund eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Lkw in Richtung der Fahrbahnmitte ausgewichen und habe daraufhin mit seinem Anhänger einen entgegenkommenden Traktor touchiert, wodurch dessen Außenspiegel beschädigt wurde, teilte die Polizei Krumbach mit. Am Verursacherfahrzeug konnte kein Schaden festgestellt werden. Der Schaden am Spiegel dürfte ca. 1500 Euro betragen. Verletzt wurde niemand. (AZ)