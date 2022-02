Unfallflucht: Unbekannter fährt Spiegel in Neuburg/Kammel ab

Frau hört, dass ihr Auto beschädigt wird, kann den flüchtenden Wagen in Neuburg aber nicht näher beschreiben. Wer hat etwas gesehen?

Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt die Polizei in Neuburg/Kammel. Laut ihrem Bericht ereignete sich am Mittwoch um 8.50 Uhr in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Eine 62-Jährige hatte dort ihren schwarzen Skoda in Fahrtrichtung Osten abgestellt und lief vom Auto weg. Da sie aber im Pkw etwas vergessen hatte, kehrte sie zurück. In diesem Augenblick hörte sie ein lautes Geräusch. Ein dunkler Wagen, mehr konnte sie laut Polizei nicht erkennen, hatte den linken Außenspiegel des geparkten Skoda gestreift und beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, dürfen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905111, melden. (AZ)