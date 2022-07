Neuburg/Kammel

18:00 Uhr

Willi Botzenhart organisiert er das Marktfest in Neuburg zum letzten Mal

Plus Bereits 29 Mal war Willi Botzenhart der große Kümmerer für das große Fest im Kammelmarkt Neuburg. Jetzt steht der Abschied bevor.

Von Dieter Jehle

29 plus 1 ergibt 30. Eine Zahl die durchaus etwas Besonderes sein kann. Vor allem dann, wenn sich dahinter ehrenamtliches Engagement verbirgt. Zum 30. Mal organisiert Willi Botzenhart in Neuburg ein vereinsübergreifendes Fest. Für den 69-Jährigen kündigt sich jetzt ein "leiser Abschied" an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .