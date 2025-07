Kurt Heiligmann zum Ehrenmitglied ernannt

Kurt Heiligmann wurde zum Ehrenmitglied des SV Neuburg ernannt. Die Verdienste des ehemaligen Kickers und jahrzehntelangen Funktionärs erhielten damit ihre Krönung. Der Aufstieg in die Kreisliga war der absolute Höhepunkt im vergangenen Jahr. Viele Jahre war Heiligmann in der ersten Mannschaft gesetzt und konnte mit der Elf in den 1980er Jahren den Aufstieg in die damalige A-Klasse (heute Kreisliga) feiern. Er füllte die Rolle als klassischer Vorstopper aus und war wegen seiner Kopfballstärke bei den gegnerischen Teams gefürchtet. Noch als aktiver Spieler brachte er sich im Vereinsrat ein, war viele Jahre Jugendleiter und maßgeblich am Bau der Sportanlage in der Ellerbachstraße beteiligt.

