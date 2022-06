Motorradfahrer stürzt auf einer Ölspur und wird verletzt

Ein Traktor verliert in Langenhaslach Öl. Das wird einem Motorradfahrer zum Verhängnis: Er stürzt und muss ins Krankenhaus.

Ein Motorradfahrer ist am Samstag gegen 13.20 Uhr im Neuburger Ortsteil Langenhaslach auf einer Ölspur in der Edelstetter Straße ausgerutscht und hat sich dabei verletzt. Der 50-Jährige war in einer Motorradgruppe dort unterwegs, wo kurz zuvor ein Traktor wegen einer defekten Hydraulikleitung Öl verloren hatte. Der Traktorfahrer hatte an der Stelle ein Warndreieck aufgestellt.

Mit Verletzungen wurde der Motorradfahrer ins Klinikum Krumbach gebracht, an seinem Motorrad entstand laut Polizei ein Schaden von ungefähr 3000 Euro. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Die Feuerwehr Langenhaslach sicherte die Unfallstelle ab und eine Fachfirma reinigte die Fahrbahn, die anschließend wieder für den Verkehr freigegeben wurde. (AZ)