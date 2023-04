Lehreraustausch: Vom französischen Grand Est nach Mittelschwaben

Eine französische Lehrerin ist in Neuburg zu Besuch. Sie bekommt Einblick in die Christoph-Rodt-Grundschule.

Die Partnerschaft zwischen dem Markt Neuburg und der französischen Partnergemeinde Vigneulles-lès-Hattonchâtel wurde kürzlich durch einen Besuch der französischen Lehrerin Madame Elisabeth Garnier vertieft. Die Französin verschaffte sich in der Christoph-Rodt-Grundschule einen Einblick in das bayerische Bildungssystem und vertiefte zugleich ihre Deutschkenntnisse. Sie zeigte sich überrascht über die Offenheit und Harmonie in der Neuburger Grundschule.

Strenge Sicherheitskontrollen an französischen Schulen

Wie sie betonte, seien in Frankreich Schulen nicht für jedermann zugänglich, dort herrschen wesentlich strengere Sicherheitskontrollen. Grundsätzlich unterrichten in französischen Schulen die Lehrer alle Fächer. Bis auf Mittwoch, wo kein Unterricht stattfinde, befänden sich die Schüler den ganzen Tag über in der Bildungseinrichtung. Es gebe auch keinen Religionsunterricht, dort werde ausschließlich Ethik unterrichtet.

Bürgermeister Markus Dopfer freute sich, dass mit dem Schulaustausch die französische Partnerschaft aktiv gelebt werde. „Dies ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je“, so Dopfer. Damit werde in der Basis das Verständnis füreinander innerhalb Europas ausgebaut und verstärkt. Das Praktikum wurde über das europäische Programm „Erasmus“ gefördert. Für Neuburgs Marktchef Markus Dopfer ist allerdings viel wichtiger, dass durch einen solchen Austausch das Verständnis füreinander innerhalb Europas ausgebaut und verstärkt werde.

