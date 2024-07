Max Schmid: 40 Jahre im Dienst der Wasserversorgung

Wasser, täglich kommt jeder Bürger mit diesem besonderen Gut in Berührung. In Teilbereichen der Gemeinden Kammeltal und Ellzee sowie des Marktes Neuburg steht dahinter ein Name: Max Schmid. Seit 40 Jahren leitet er nun schon den Vorsitz beim Zweckverband zur Wasserversorgung der Kammelgruppe. „Einmalig im Landkreis und wahrscheinlich auch in ganz Bayern“, so Neuburgs Bürgermeister Markus Dopfer, gleichzeitig auch Stellvertreter von Schmid, im Rahmen einer Feierstunde.

Dieter Jehle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Max Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wasserversorgung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis