Zauberwürfel-Meisterschaft: In Neuburg messen sich die schnellsten Cuber

Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht in der Hand hatte: Seit 1974 gibt es den Zauberwürfel, eine Erfindung des ungarischen Bauingenieurs und Architekten Ernő Rubik. Seit einigen Jahren wächst die Beliebtheit des Drehpuzzles wieder enorm. Ging es früher darum, die bunten Würfel in die richtigen Positionen zu bringen, ist heute Schnelligkeit gefragt: Bei Speedcubing Competitions messen sich die besten Spieler darin, möglichst schnell alle Farbfelder auf die richtige Position zu bringen. Ein offizielles Zauberwürfelturnier fand am Wochenende in Neuburg statt, veranstaltet von der German Cube Association. „Ganz nach den Regeln der World Cube Association“, so Lars Krökel aus Leipzig. In der Branche gilt er als Speedcuber und Mosaikkünstler, der auch schon Deutsche Meisterschaften mitorganisierte.

